Definizione agevolata tributi, l’assessore Marino: “Diamo supporto a chi vuole mettersi in regola”

Definizione agevolata dei tributi comunali, l’Amministrazione Cannizzaro ha presentato la delibera in Consiglio comunale . “Non si tratta di un condono, bensì di uno strumento previsto dalla legge per recuperare risorse che appartengono alla collettività e rendere più efficace la riscossione”, ha spiegato l’assessore comunale ai Tributi, Demetrio Marino, nel presentare la proposta di deliberazione n.66 del 30 giugno 2026 sulla definizione agevolata dei carichi relativi alle entrate comunali affidate all’Agente della riscossione.

L’atto consente al Comune di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa nazionale, estendendo la definizione agevolata ai tributi comunali già affidati all’Agente della riscossione. Una scelta che, come spiegato dall’Assessore, non modifica le regole fissate dal legislatore né introduce sanatorie locali, ma punta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e ad aumentare la capacità di riscossione dell’Ente.

“Così il Comune – ha evidenziato Marino – non rinuncia ai propri crediti. Al contrario, utilizza gli strumenti messi a disposizione dalla legge per incrementare gli incassi e garantire maggiori risorse da destinare ai servizi pubblici e agli investimenti”.

L’assessore ha dunque chiesto di inserire il provvedimento nel percorso amministrativo avviato dall’Amministrazione a guida Francesco Cannizzaro, presentandolo come uno degli elementi strategici per il risanamento e il successivo consolidamento finanziario del Comune. Questa delibera, inoltre, rappresenta un ulteriore passo in avanti dopo l’approvazione del Regolamento comunale sulla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi.

Marino ha ricordato anche la recente decisione della Giunta di prorogare al 31 luglio il termine per la presentazione dell’istanza preliminare prevista dal Regolamento, accogliendo la richiesta avanzata congiuntamente dall’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, da Federproprietà e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria. L’obiettivo è concedere più tempo ai contribuenti, senza incidere sulla programmazione finanziaria dell’Ente.

“Nei prossimi giorni sarà inoltre istituito un tavolo tecnico con le associazioni e i professionisti per affrontare le ulteriori criticità emerse dal confronto – ha detto l’assessore Marino nel suo intervento – perché l’obiettivo non è premiare chi non ha pagato, ma recuperare crediti che diversamente rischierebbero di restare inesigibili. Chi aderisce continua infatti a versare il capitale dovuto e gli importi previsti dalla legge; l’agevolazione riguarda esclusivamente le componenti accessorie stabilite dal legislatore.”

La proposta, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori, punta quindi a rendere più efficace il sistema della riscossione comunale, favorendo al tempo stesso la regolarizzazione dei contribuenti.