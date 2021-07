Decreto Sostegni-bis, 8 milioni di euro per i Comuni del Vibonese in difficoltà finanziaria

“Otto milioni di euro. A tanto ammonta il riparto di fondi destinati ai comuni del vibonese nonché all’Amministrazione provinciale dal Decreto Sostegni-bis, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità. Gli stanziamenti derivano da un fondo istituito presso il Ministero dell’Interno della dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021.

É quanto fa sapere in una nota il deputato del Movimento cinque stelle Riccardo Tucci, che continua:

“Il provvedimento prende le mosse dall’articolo 52 del decreto legge n.73/2021 cosiddetto “Sostegni bis”. Questa operazione dimostra, se mai ve ne fosse il bisogno, che lo Stato è presente ed è pronto a correre in soccorso degli Enti in difficoltà finanziaria. Ringrazio il viceministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, con la quale sono in perenne contatto, per il lavoro svolto e per l’attenzione dedicata agli organi periferici come i comuni e le province”, conclude Tucci.

Qui le cifre ente per ente: