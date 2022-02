Decisa una seduta del Consiglio regionale sulla SS 106

“La Calabria, su alcuni dossier strategici come la modernizzazione della Statale 106 che, se portati a buon fine, possono consentirle di contenere il divario di cittadinanza e di agganciare la ripresa economica, ha necessità di segnali concreti da parte del Governo”.

Lo dice il presidente Filippo Mancuso a margine della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che si è svolta oggi a Palazzo Campanella e che ha programmato di far svolgere – prima nella IV Commissione permanente Ambiente e Territorio con le audizioni di tutti i soggetti interessati e dopo in Aula – in una seduta la cui data sarà fissata a breve – un’approfondita disamina su ogni problematica concernente la Statale ‘106’“.



Ha aggiunto il presidente Mancuso: “Si tratta di un percorso stradale di 491 chilometri della fascia costiera ionica di Calabria, Puglia e Basilicata il cui percorso più critico, quello calabrese di 415 chilometri, ha necessità di un’urgente messa in sicurezza e modernizzazione, affinché diventi un’infrastruttura efficace e sicura di connessione tra la dorsale ionica calabrese e il resto d’Italia e d’Europa”.

All’ordine del giorno anche i provvedimenti che frattanto saranno discussi e approvati dalle Commissioni e, per la prima volta dall’inizio della legislatura, una parte della seduta sarà riservata al question-time.