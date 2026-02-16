Decima vittoria di fila per la Redel Reggio Calabria

Dieci vittorie consecutive e la capolista va. La Redel Reggio Calabria supera a pienissimi voti l’esame Castellaneta (dell’ex, indimenticato, Grappasonni, oggi dirigente dei pugliesi), con un’altra prova corale, di squadra, che conferma ancora una volta tutta l’enorme potenzialità dei “Cadeo boys”. Tante soluzioni, tanti quintetti che proprio coach Cadeo ha potuto utilizzare sul parquet del PalaCalafiore. Apporti ottimi da parte di tutti, momenti di grande basket, ma soprattutto una squadra in salute, con grinta, voglia e idee chiare.

Primo quarto combattuto con la Redel che si fa maggiormente apprezzare, guidata da Laquintana e Marini, oltre Fernandez. Impattante con cinque punti di fila l’apporto dalla panchina di Clark che segna il primo strappo alla gara. D’Apice e Ojo migliori riferimenti offensivi per i pugliesi, che restano in scia sul 23-17 dopo i primi dieci minuti.

Continua il vantaggio della Redel che tocca anche quota +16 con un Laganà ispiratissimo ed autore di quattro assist consecutivi. Bella e importante anche la tripla di Zampa, così come il lavoro sotto le plance di Agbortabi, Marangon e Maresca. Laquintana trova ancora il canestro con continuità, così come D’Apice e Contini per i pugliesi che sul finale ricuciono il gap. All’intervallo lungo è 47-37.

Allungo neroarancio nel terzo periodo e si capisce che sarà quello decisivo, dalle splendide triple, naturali conseguenze di due splendide circolazioni (a segno Clark e Laquintana). Seguono tanti rimbalzi difensivi, con enorme grinta e voglia che fanno passare inosservate le cinque palle perse in attacco. Tripla allora di Laquintana che tocca quota 18, poi Agbrotabi e Fiusco entusiasmo il pubblico reggino e costringono Luisi al time-out. Gli stessi protagonisti, a parti invertite, firmano il nuovo massimo vantaggio. Con “l’and one” di Agbortabi (che sfiora la schiacciata, ma segna comunque) si chiude la terza frazione di gioco sul 69-45.

Ultimo periodo in gestione accademica per la Redel, con Agbortabi e Fiusco ancora sugli scudi e il vantaggio che arriva a +26. Ci sarà spazio nel finale per i primi punti di Marangon e poi per l’ingresso in capo dei giovani Ripepi e Marianelli, che portano il proprio mattoncino utile alla causa. Alla sirena è 80-54, per il tripudio neroarancio.

Turno di riposo previsto adesso per i neroarancio che si godono la vetta in solitaria e che riprenderanno il proprio cammino in casa degli Svincolati Milazzo.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-CASTELLANETA 80-54

(23-17/47-37/69-45)

Redel Viola Reggio Calabria: Agbortabi 9, Fiusco 12, Marangon 4, Marinelli, Laganà 4, Fernandez 3, Zampa 4, Marini 11, Maresca 2, Ripepi, Clark 13, Laquintana 18. All. Cadeo.

Castellaneta: Diaz 4, Ojo 12, Lopez 7, Spina Diana 3, Buo, D’Apice 12, Casarola, Tumulis 2, Buono 5, Contini 9. All. Luisi.

Arbitri: Paolo e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG)