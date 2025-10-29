De Santis si prepara alla sfida di domenica: “La Domotek sarà sempre più spettacolare”

Un mix di emozioni che solo lo sport sa regalare. Saverio De Santis, libero della Domotek Volley, si prepara per una sfida dal sapore particolare: domenica 2 novembre, alle 18:00 al PalaCalafiore, l’esordio casalingo contro la BCC Tecbus Castellana Grotte sarà per lui un confronto con la sua ex squadra.

La prima partita di campionato, già disputata, ha dato subito la misura del carattere della squadra. «Bello ritrovare i vecchi compagni e giocare con i nuovi», racconta De Santis. «Nel primo set ci hanno dato filo da torcere, quindi complimenti alla Green Volley Galatone. Ma per nostri meriti siamo stati bravi e abbiamo portato a casa i tre punti». Quella dei gialloblù sembra essere una squadra che trova la sua forza nel collettivo. «È un gruppo. Siamo scesi in campo tutti con voglia di fare, con tantissime rotazioni al momento giusto. È un buon primo passo e i ragazzi stanno migliorando, stiamo cercando di trovare la giusta amalgama. Partita dopo partita vedremo un gioco sempre più spettacolare».

Tra aneddoti e superstizioni, De Santis svela un dettaglio che i tifosi più affezionati apprezzano: la sua maglietta del supereroe “Spider-Man” che l’ha fatto diventare beniamino di grandi e piccini. «La maglia c’è ancora – conferma con un sorriso – L’ho già messa la prima giornata. Quindi possiamo stare tranquilli che anche in casa ci sarà Spider-Man».

Un eroe che, simbolicamente, ben rappresenta la sua agilità in campo, qualità che i tifosi reggini hanno imparato ad ammirare.

Il prossimo avversario, Castellana Grotte, è una realtà che conosce bene. «È una mia ex squadra, fatta da atleti giovani che fanno parte delle Nazionali. Sono molto forti e dovremo stare attenti. Hanno vinto la prima partita per 3-0 in modo netto contro Lecce».

Quali sono i loro punti di forza? «Possiamo dire il loro opposto, che è l’unico di esperienza. Casaro, che non serve dire quanto sia bravo e cosa abbia vinto. Poi gli altri giovani come Iervolino. Sono forti, sono nel giro delle Nazionali». La ricetta per affrontarli, per il libero amaranto, è chiara: «Servirà la nostra umiltà, la nostra grinta, la nostra voglia di vincere e la determinazione che mettiamo sempre in campo».

Ma in una città come Reggio Calabria, dove il morale «si lascia trascinare dai risultati», come dimostrato dal «crescendo bellissimo fino agli spareggi per la A2» della scorsa stagione, il fattore campo fa la differenza. E De Santis non ha dubbi su cosa si aspetta per domenica: «Mi aspetto lo stesso calore, lo stesso supporto che abbiamo visto dall’inizio alla fine dello scorso campionato. Mi aspetto tantissime persone perché quando scendiamo in campo non siamo quei 14, ma siamo quelle 4000, quelle 3000 persone che insieme riusciamo a venire fuori e vincere le partite. Mi aspetto il pienone, mi aspetto tante persone che siano davvero determinate fino a diventare il settimo uomo in campo in ogni partita».

Un appello chiaro: al PalaCalafiore, domenica, si gioca una delle prime, importanti pagine di questa nuova stagione. E per scriverla, la Domotek avrà bisogno di ogni singolo tifoso in platea.