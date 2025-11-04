De Santis dopo la sfida contro Castellana Grotte: “La Domotek ha dato il massimo, ma dobbiamo lavorare di più”

Una sala stampa carica di emozioni contrastanti ha fatto da cornice alle parole di Saverio De Santis, il libero della Domotek Volley, dopo la sfida persa 2-3 contro la sua ex squadra, la Bcc Tecbus Castellana Grotte, al PalaCalafiore.



Con la serata ancora vivida negli occhi, De Santis non ha usato mezzi termini per descrivere la partita appena conclusa, un vero e proprio combattimento.

“Che gara hai vissuto?”

“Combattuta, hanno giocato veramente bene”, esordisce De Santis, dando subito atto del valore dell’avversario. “Complimenti a Castellana, al mister Barbone, giocano veramente una grande pallavolo con tanti giovani forti. Ci hanno dato filo da torcere e vinto meritatamente”.

“Noi abbiamo dato il massimo come sempre. Però, visto il risultato, dobbiamo lavorare di più, ritornare in palestra e dare ancora di più per poi migliorare in partiti”.

Lo scenario? “Ovviamente Reggio Calabria ha risposto, era quello che ci aspettavamo, c’è veramente tanta tanta gente. Un peccato per il risultato, però penso che abbiamo fatto vedere una grande pallavolo noi e loro, abbiamo dato un grande spettacolo”.

Ma cosa, concretamente, ha segnato la svolta a favore di Castellana Grotte? Per De Santis il punto è chiaro: il fondamentale del servizio e l’efficacia in attacco degli avversari.

“Loro hanno battuto, sono venuti qua, hanno fatto la loro partita, battuto forte, toccato, tirato tanti palloni sulle mani alte del muro. Complimenti di nuovo”.

La sconfitta, però, non è un punto di arrivo, ma un’occasione di ripartenza. L’atteggiamento della squadra è già orientato all’analisi e al miglioramento.

“Cercheremo di analizzare ora cosa è andato, cosa non è andato, perché la prossima partita dobbiamo fare un risultato diverso. Noi promettiamo che sin da subito torneremo in palestra con più voglia di prima di lavorare e di cercare di migliorare questi risultati”.