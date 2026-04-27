De Santis commenta il netto successo Domotek Reggio Calabria nell’andata della semifinale playoff

La Domotek Volley Reggio Calabria è passata in casa dell’Acqui Terme portandosi sull’1-0 nella serie di semifinale playoff per la promozione in A2. Una vittoria pesante, sofferta, costruita punto su punto. A parlare al termine del match è stato il libero amaranto Saverio De Santis, che ha analizzato la prestazione e lanciato il messaggio ai tifosi in vista di Gara-2 in programma il Primo maggio alle 20 al PalaCalafiore.

L’inizio del racconto di De Santis parte dalla sensazione di giocare su un campo diverso dal solito: “Strano giocare a Valenza, un altro palazzetto anche perché abbiamo giocato moltissime partite a Reggio Emilia e contro Reggio Emilia”, spiega il libero. “Loro, come sapevamo, si sono dimostrati una squadra molto ostica da affrontare. Sono stati molto bravi, soprattutto nel secondo set, a dare filo da torcere. Noi siamo stati bravi in fase break a fare punti importanti. Torniamo in palestra con il sorriso e la voglia di fare bene, perché c’è una finale da conquistare. Nulla è scontato, ogni pallone scottante”.

Il confronto con la squadra piemontese rispetto alla scorsa stagione? Secondo De Santis il salto di qualità c’è: “Hanno sicuramente un giocatore, il forte Argenta, di un’altra categoria. L’ha dimostrato. Sono più o meno la stessa squadra con questa pedina in più che bisognerà temere perché verranno con la voglia di raggiungere la finale, come già fatto a Gioia del Colle”.

Il prossimo appuntamento è per il 1° maggio, alle 20:00 al PalaCalafiore. Una data speciale, quella della Festa dei Lavoratori, che De Santis vuole trasformare in una festa amaranto: “Aspettiamo tutti i tifosi, sempre agguerriti. Vogliamo un PalaCalafiore pienissimo perché c’è da conquistare, come già detto prima, una finale che sarebbe “tanta roba””.

Un pensiero anche per l’altra eccellenza reggina: la Reggio BiC, che ha appena vinto l’Eurocup 2: “Facciamo le congratulazioni alla Reggio BiC per questo successo. Speriamo che anche le altre realtà dello sport reggino si avvicinino a questi risultati e speriamo anche in un “triplete amaranto” per noi. Dirlo adesso è prematuro. C’è tempo, bisogna combattere palla dopo palla.”.

La Negrini CTE Acqui Terme non ha certo intenzione di arrendersi: “È una squadra imprevedibile: ha battuto sia la BCC Tecbus Castellana Grotte che la Joy Gioia del Colle, ovvero le nostre maggiori concorrenti nel girone. Quindi siamo consapevoli di aver vinto in casa loro, ma anche della loro forza e che verranno qua con tanta voglia di dimostrare e di portare a casa una finale”.

Sul fattore pubblico, De Santis non ha dubbi. “A Valenza c’era già tantissima gente. Come ormai in ogni trasferta, sembra quasi di giocare in casa: rumorosi e fantastici. E li aspettiamo. Forza Domotek”.