De Magistris e dEMA Calabria chiedono giustizia e verità per Nicola Arcella: “Siamo con Anna Maria Rosano”

Luigi De Magistris e tutto il Movimento DeMa Calabria si stringono ad Anna Maria Rosano, vedova di Nicola Arcella, tragicamente deceduto per cause ancora da accertare nel novembre del 2019. Nicola Arcella era un militante comunista, nativo di Stefanaconi dove aveva ricoperto anche la carica di vice sindaco, da sempre attivamente impegnato in politica, militò da ultimo nel Movimento “deMa” e sempre attivo nel sindacato a tutela dei diritti delle lavoratrici e di lavoratori, in modo particolare verso i precari. Il suo attivismo si interruppe tragicamente nel novembre del 2019, per una ipotesi che la Procura della Repubblica di Vibo Valentia aveva inquadrato nell’ambito dell’istigazione al suicidio, con autori ignoti, e per la quale aveva avanzato richiesta di archiviazione delle indagini; alla richiesta di archiviazione si è strenuamente opposta la moglie di Nicola Arcella, assistita dal suo legale, l’avvocato Pietro Naso.

E’ scaturita nel rigetto della richiesta di archiviazione e nella fissazione dell’udienza in camera di consiglio, innanzi al Giudice delle Indagini Preliminari nella quale verranno vagliate le ipotesi investigative proposte dalla difesa. Il Movimento DeMa Calabria spera che la sinergia tra le parti processuali, tutte, possa condurre a vagliare con attenta circospezione le ulteriori intuizioni, che dal vaglio del fascicolo investigativo, la parte opponente ha posto alla valutazione del GIP. Luigi de Magistris ed una delegazione di DeMa Calabria, incontreranno, nei prossimi giorni, Anna Maria Rosano ed il suo legale per portare la solidarietà umana e personale e la totale disponibilità a supportare ogni azione che possa dare giustizia e verità su questa triste vicenda.