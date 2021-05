Ddl Zan, il Circolo Reggio Sud di Articolo 1 aderisce all’iniziativa promossa da Arcigay “I Due Mari” e Agedo

Il Circolo Reggio Sud di Articolo 1 aderisce all’iniziativa promossa da Arcigay””I Due Mari” e Agedo di Reggio Calabria prevista per oggi, sabato 15 maggio, il cui slogan “Legge Zan e molto di più, non un passo indietro”, vuole ribadire l’urgenza che si tenga alta l’attenzione e si ottenga l’approvazione immediata del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.



Il Circolo Reggio Sud sarà presente a sostegno dell’iniziativa di cui condivide i valori e gli obiettiviC