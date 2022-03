Ddl per le zone montane, Demasi: “Provvedimento atteso da 30 anni, occorre vigilare per la sua attuazione”

“Dopo 30 anni di lotte, convegni, studi, iniziative politiche e culturali, il Consiglio dei ministri ha approvato un ddl recante disposizioni per lo sviluppo delle zone montane”. Il sindaco di Nardodipace Antonio Demasi esprime la propria soddisfazione per un provvedimento atteso per decenni – che comunque deve passare alle Camere per l’approvazione definitiva – che “recepisce gran parte delle misure normative invocate dalle popolazioni e dagli amministratori delle aree interne, oltre che dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e da Anci e Uncem”.

Il primo cittadino spiega i dettagli dell’atto e rileva che con esso “si vuole contrastare lo spopolamento della montagna attraverso misure organiche capaci di suscitare sviluppo economico, anche mediante il miglioramento dei servizi primari (scuola e sanità)”. In particolare, il ddl prevede “azioni per i Comuni montani con riferimento a sanità di montagna, scuole di montagna, misure fiscali di favore per le imprese montane di giovani e incentivi agli imprenditori agricoli e forestali”.

Demasi auspica, però, l’apertura di “un dibattito per migliorare il testo del ddl, ove possibile e necessario, in coerenza con la realtà e per rendere concrete le previsioni normative che potrebbero rischiare, senza la vigilanza dei cittadini, di rimanere sulla carta”.