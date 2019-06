Davoli, custodiva 350 grammi di marijuana in una casa disabitata: 19enne arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di C.F., 19enne di Cardinale, ma di fatto domiciliato nel Comune di Davoli.



Nella circostanza, i militari, all’esito delle attività di ricerca eseguite presso l’abitazione del soggetto ed estese anche ad un immobile disabitato in uso al giovane, hanno rinvenuto una scatola di legno contenente circa 350 grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento delle dosi. Successivamente, in un locale adiacente adibito a cantina, è stato individuato un bilancino di precisione perfettamente funzionante, debitamente occultato all’interno di un contenitore in cartone posto su uno scaffale. Il ragazzo, pertanto, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il Laboratorio per l’Analisi di Sostanze Stupefacenti di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì, tra le 16 e le 17 unitamente all’obbligo di permanenza nel proprio domicilio dalle 21 alle 6.