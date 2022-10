Davoli, concluso il corso di formazione dedicato al Blsd

Nella mattinata di domenica, presso il centro polifunzionale di Davoli, piccolo paesino in provincia di Catanzaro, si è svolto il corso di formazione dedicato al Blsd organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Renza affiliata al Cns Libertas guidata dal neo dirigente Gioele Corasaniti in collaborazione con l’associazione Augustus di Vibo Valentia e la guida della Move Sport.



Il corso ha visto la partecipazione di 16 persone che hanno potuto apprendere attraverso dei momenti teorici ed altri pratici le tecniche di primo soccorso e le giuste modalità di utilizzo del defibrillatore. Soddisfazione è stata espressa dal dinamico presidente: “ci riteniamo soddisfatti – ha affermato – per l’ottima riuscita di questo primo corso di formazione. Lavoreremo affinché sia il primo di una lunga serie. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Davoli per la collaborazione e la disponibilità del centro polifunzionale. Grazie all’associazione Augustus di Vibo Valentia guidata da Nicola Maria Nocera per la collaborazione. Ringrazio inoltre il manager sportivo e responsabile nazionale Libertas Young Francesco De Caria con cui ho deciso di collaborare mettendo in programma diverse iniziative legati ad eventi e momenti di formazione per la promozione e della pratica sportiva targata Libertas sul territorio regionale”.