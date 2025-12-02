Dati record per l’aeroporto di Reggio, i consiglieri FI: “Potente segnale per economia e turismo di tutta l’Area Metropolitana”

“Il dato record di 900 mila passeggeri registrati dall’Aeroporto dello Stretto in soli undici mesi è una notizia straordinaria che conferma in modo inequivocabile la rinnovata centralità del nostro scalo”.

A dichiararlo in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone commentando i numeri diffusi in queste ore che attestano una crescita dai numeri record per l’aeroporto Tito Minniti, vicino al milione di passeggeri in un anno.

“Questo risultato è la dimostrazione che la visione strategica e la ‘politica del fare’ promossa in questi anni da Forza Italia, in sinergia con la Regione Calabria e con il fondamentale impegno del nostro deputato e Segretario Regionale Francesco Cannizzaro, ha finalmente pagato”.

“Ricordiamo bene il periodo di incertezza e il triste destino che sembrava profilarsi per il nostro aeroporto, cosi come le parole dei detrattori.

Oggi, fortunatamente, quello scenario è un lontano ricordo: il Tito Minniti non solo è salvo, ma sta volando verso nuovi, ambiziosi traguardi” dichiara il Gruppo consiliare.

“La crescita dei flussi non è solo un successo per l’infrastruttura, ma un potente segnale per l’economia e il turismo di tutta l’Area Metropolitana – proseguono- significa più visitatori, più opportunità di investimento e, in definitiva, più opportunità di lavoro: un ‘effetto-moltiplicatore’ che è sotto gli occhi di tutti”.

“L’obiettivo ora è superare il milione di passeggeri e garantire che, parallelamente alla nuova aerostazione e agli ulteriori investimenti in programma, anche la città di Reggio Calabria si faccia trovare pronta con servizi e accoglienza all’altezza di questo scalo in piena rinascita. Un sogno che si realizza e che ci spinge a lavorare tutti, ancora più duramente, per il bene della nostra città” concludono i consiglieri azzurri.