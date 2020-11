Dasà, un’altra persona colpita da Coronavirus

Un’altra persona è risultata positiva al Covid a Dasà. Ad annunciarlo è stato il sindaco Raffaele Scaturchio, che ha confermato che si tratta di una persona appartenente allo stesso nucleo familiare della persona già contagiata. Considerati “i contatti diretti con l’ambiente scolastico”, è stata disposta la chiusura delle scuole fino al termine della settimana in modo da predisporre la sanificazione dei locali. Si rimane in attesa dei risultati di 12 tamponi, mentre 14 persone si trovano in quarantena fiduciaria a scopo precauzionale.

Il primo cittadino, ricordando il contenuto dell’ultimo Dpcm, ha invitato tutti a rispettare le regole.