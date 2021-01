Dasà, pizza per per le persone con gravi disabilità e non autosufficienti: l’iniziativa del movimento “Aquila Rossa”

Nella giornata mondiale della pizza, il movimento “Aquila Rossa” – sodalizio che opera nel comune di Dasà – ha realizzato un progetto innovativo. Alle persone con gravi disabilità e non autosufficienti, residenti nel paese, gli organizzatori hanno infatti donato una pizza. I beneficiari del gesto hanno avuto una pizza margherita.



“Le pizze – spiega il movimento – le abbiamo acquistate di proposito da esercenti che le fanno nel nostro comune. Gli obiettivi sono infatti due: il primo riverire le persone con queste disabilità. Sono tra le categorie più colpite dalla pandemia nonché le più a rischio. La pizza è una carezza rivolta a loro. Non cambia lo stato delle cose, ma regalerà un sorriso e delle ore piacevoli da condividere con la famiglia”

Il secondo obiettivo invece è “avvalorare e pubblicizzare il ‘made in Dasà’. Quello della ristorazione, come gli altri comparti – afferma il movimento – è in ginocchio. Nel nostro piccolo l’intento è contribuire all’economia del paese e parallelamente corroborare i nostri prodotti. La sfida è unire, quando come adesso ci sono le condizioni, la solidarietà con le potenzialità del nostro territorio. Dietro però ci deve sempre stare una logica. In tal caso da sottolineare come sfondo la giornata mondiale della pizza. Un gesto semplice, dai contenuti profondi – è la conclusione – per riaccendere la speranza che in tanti di noi ogni tanto si va affievolendo”.