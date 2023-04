Dasà, muore un bambino di 4 anni: comunità in lutto

Il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio ha annunciato la drammatica e improvvisa morte di un bambino di 4 anni. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità e che è destinata a segnare profondamente tutti i cittadini. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una febbre alta avrebbe colpito il bambino (che non avrebbe presentato specifiche patologie) che è stato portato prima alla guardia medica di Acquaro e poi, vista la complessità della situazione, all’ospedale di Vibo Valentia. Ma l’intervento dei sanitari è stato vano.

“Notizie del genere – ha affermato Scaturchio – non dovrebbero mai essere date, oggi la nostra comunità è in lutto, oggi ogni dasaese piange la perdita di una creatura che troppo presto il signore ha deciso di portare con sé. Accettare la prematura dipartita di un bambino di 4 anni è impossibile, consolare la famiglia è infattibile. Auguriamo solo a te piccolo Giuseppe di riposare in pace e speriamo tu possa dare conforto, con il tempo, ai tuoi familiari e a tutti noi che stai certo non ti dimenticheremo mai”.