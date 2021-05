Dasà, multe per chi non tiene in ordine terreni e siepi: l’ordinanza del sindaco Scaturchio

Multe da 25 a 500 euro per chi, dopo il 15 giugno, per i proprietari di terreni posti vicino a strade comunali o di aree incolte che non provvederanno a pulire le zone lasciate abbandonate o che lasceranno crescere in maniera incontrollata rovi ed erbe infestanti. E ancora: sanzioni da 173 a 694 euro per chi non terrà “regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada” o non taglierà “i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie”.

Il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio non intende fare sconti a chi non rispetterà le disposizioni dell’ordinanza prodotta per dare maggiore ordine e vivibilità alla cittadina delle Preserre vibonesi. Ne è nato un avviso che, appunto, avverte i proprietari di terreni e li invita a mettersi in regola.

Chi non lo farà potrà andare incontro al pagamento delle cifre stabilite.