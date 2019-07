Dasà, liquidi fuoriescono dall’impianto di sollevamento del depuratore: FOTO e VIDEO inviati dai cittadini

Sono preoccupati per il possibile impatto dal punto di vista delle condizioni igieniche i cittadini di Dasà che hanno inviato alla nostra redazione le foto ed il video che testimoniano la fuoriuscita di liquidi per via dell’imperfetto funzionamento dell’impianto di sollevamento del depuratore consortile. La loro protesta si concentra sulle condizioni di incertezza circa la possibile soluzione del problema derivante da quelli che, a loro avviso, sono gli interrogativi sulla futura gestione.