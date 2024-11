Dasà, le donne danno un calcio alla violenza

In occasione della Giornata Internazionale alla lotta contro la violenza sulle donne, presso lo stadio “Rosario Arena” di Dasà si è disputato un evento sportivo contenente un importante messaggio di sensibilizzazione sul tema, dal titolo “Un calcio alla Violenza”. Promotrici sono state le tre associazioni “Croce Rossa”, “La Nuova Ada” e la “Pro Loco” di Acquaro, con il patrocinio dei Comuni di Dasà, Arena, Acquaro. L’evento ha ottenuto un grande risultato, perché ha coinvolto non i classici giocatori della squadra calcistica, ma le donne, che per la prima volta hanno giocato insieme agli uomini, a dimostrazione del fatto che non c’ è e non ci deve essere una diversità di genere, ma solo uguaglianza.



All’aspetto ludico si sono aggiunti i saluti e le riflessioni sul tema da parte dei rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti, i quali hanno espresso vicinanza alle vittime che subiscono violenza, incoraggiandole a denunciare. Una particolare attenzione è stata rivolta ai bambini, perché “bisogna contribuire al processo di educazione verso il bello ed i sentimenti sani e puri, per farli crescere in modo che la diversità non debba esistere, facendo capire loro che la donna non è proprietà di nessuno”.Nell’intervallo della partita hanno trovato spazio delle letture sull’argomento ed, in particolare, un elaborato realizzato da una ragazza di Arena, Anna Laura Siciliano, risultato vincitore a livello regionale e finalista a livello nazionale del concorso “Eplibriamoci” di Ente Pro Loco Italiane e promosso in questo caso dalla Pro Loco di Acquaro.Gli organizzatori, molto entusiasti, hanno espresso l’auspicio che “sia un evento da ripetere in modo che il No alla Violenza non venga ricordato solo durante la sua giornata internazionale, ma sempre”.