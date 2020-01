Dasà, in arrivo un milione di euro per la messa in sicurezza del centro storico e della periferia

Arrivano ottime notizie per il Comune di Dasà che ha ottenuto finanziamenti da parte del Ministero dell’Interno per un totale di un milione di euro.



L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Scaturchio ha infatti presentato 2 progetti al Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Legge 27.12.2017 n. 205 e formulato richiesta di assegnazione di un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, approvando con delibera di giunta comunale n. 62 del 11/09/2019 il progetto di fattibilità per “Messa in sicurezza del centro storico di Dasà (viabilità, muri, marciapiedi, sotto e sopra servizi) gravato da dissesti diffusi” per un importo di 600.000 euro e con delibera di Giunta n. 63 del 11/09/2019 il progetto di fattibilità “Messa in sicurezza dell’abitato urbano intorno al centro storico (prima periferia) di Dasà (viabilità, muri, marciapiedi, sotto e sopra servizi) gravato da dissesti diffusi” per un importo di 400.000 euro.

“Questi importanti finanziamenti – ha commentato il primo cittadino – ci consentono di intervenire in modo incisivo e risolutivo sulle criticità individuate nello studio preliminare provvedendo al risanamento e alla messa in sicurezza del territorio interessato”. Il sindaco Scaturchio esulta dunque per “il grande l’obiettivo centrato grazie al lavoro di squadra di tutta l’Amministrazione e degli uffici comunali” e specifica che “il comune di Dasá non aveva mai ricevuto un finanziamento così rilevanti”. I lavori saranno avviati al massimo entro 10 mesi.