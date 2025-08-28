Dasà, il Consiglio di Stato respinge l’appello dell’Aterp contro il Comune

Il Comune di Dasà prende atto con soddisfazione dell’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato – Sezione Quinta – nella camera di consiglio del 28 agosto 2025, con la quale è stato respinto l’appello cautelare proposto dall’Aterp Calabria contro l’ordinanza sindacale n. 1 del 2025.

Il Supremo Consesso amministrativo ha confermato “la correttezza dell’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale”, ribadendo che “non sussiste alcun pericolo immediato tale da sospendere gli effetti dell’ordinanza con cui il sindaco aveva disposto la demolizione o il ripristino dell’immobile oggetto di contestazione”.

Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello, compensando le spese della fase cautelare e riconoscendo la legittimità dell’operato del Comune di Dasà a tutela del rispetto della legalità e della sicurezza del territorio.

“Questa decisione – dichiara il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio – rappresenta un importante riconoscimento della correttezza delle nostre scelte amministrative, finalizzate esclusivamente al bene della comunità e alla tutela dell’interesse pubblico. Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia del nostro territorio”.

Il Comune di Dasà è stato difeso dall’avvocato Francesco Izzo mentre Aterp Calabria dagli avvocati Domenico Colaci e Paolo Petrolo.