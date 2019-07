Dasà. Gli agricoltori non rispondono all’avviso per l’acquisto dei terreni occupati: Comune pronto allo sgombero

Sgombero delle proprietà comunali entro il termine perentorio dell’1 agosto per gli occupanti senza titolo e/o con contratto di fitto scaduto. È la decisione formalizzata dal Comune di Dasà a seguito dell’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e della ricezione entro il termine di scadenza dell’avviso di una sola manifestazione d’interesse. L’Amministrazione intende infatti procedere alla vendita dei beni inclusi nel Piano.

“Da oltre un decennio – spiega il sindaco Raffaele Scaturchio – diverse persone dispongono di terreni comunali, ma non rispondono agli avvisi continuando a coltivarli come se nulla fosse. Questa situazione è intollerabile e per coloro che non procedono alla regolarizzazione della posizione non possiamo fare altro che attivare le procedure di sgombero”.

Dunque, la decisione è ferma e non ammette l’inutile protrarsi a vuoto di altro tempo.