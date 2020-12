Dasà, carico di volumi per la biblioteca comunale

“Sono arrivati oggi, nella nostra biblioteca, i nuovi libri, acquistati con un finanziamento del Mibact. Diversi volumi capaci di sopperire alle esigenze di tutti”.

Il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, comunica l’arricchimento della biblioteca spiegando cosa sarà possibile trovare nella “casa del sapere”.

“Per i bambini – precisa – si va dai classici della Disney ai libri di Geronimo Stilton. Dai libri di narrativa a quelli di Luì e Sofì. Per gli adulti c’è un enorme ventaglio di scelte. Romanzi, classici italiani, storie emozionanti ma non solo. Tutti i libri di Gratteri e Nicaso, quelli di Gioacchino Criaco. I libri di Chiara Amirante. Più di 100 opere a disposizione del popolo. Grazie alla fruttuosa collaborazione con il Sbv che ci ha accompagnato in tutto il progetto.

I volumi – conclude – saranno disponibili nei prossimi giorni. Causa pandemia i prestiti avverranno solo tramite prenotazione. A giorni anche una tessera – gratuita – per poter usufruire del servizio”.