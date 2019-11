Dasà, cardellini e verdoni in un casolare: denunciato un 58enne

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, relativi alla campagna dei reparti forestali nel settore agricolo, agroalimentare e forestale per l’anno 2019, con particolare riguardo alla tutela dell’avifauna protetta, un soggetto è stato deferito all’Autorità giudiziaria da parte del personale della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno per la detenzione illecita di specie volatili non cacciabili, in violazione alla normativa di settore.

I militari, durante l’espletamento di un servizio effettuato nella località “Marino” del comune di Dasà, hanno rinvenuto, all’interno di un vano adibito a voliera, ubicato all’interno di un vetusto casolare di proprietà di un 58enne, diversi esemplari di avifauna esclusa dalle specie cacciabili, nello specifico 31 esemplari tra cardellini e verdoni dei quali il soggetto non dimostrava la lecita provenienza.

Lo stesso è stato, pertanto, segnalato alla competente Autorità giudiziaria che, nell’immediatezza, ha disposto la remissione in libertà dei volatili, il cui valore di mercato è stato stimato in circa 1.200 euro.

La tutela del territorio e dell’ambiente rimane un obiettivo primario dei Carabinieri Forestali, che possono perseguirla al meglio anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.