Dasà, Barba confermata vicesindaco e Cirillo diventa assessore

Il sindaco Raffaele Scaturchio si appresta a varare la nuova Giunta. L’Esecutivo sarà composto da Anna Maria Barba (vicesindaco, riconfermata) e da Vincenzo Cirillo, primo degli eletti nella tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre. Subito a lavoro la nuova compagine amministrativa che si appresterà a guidare il paese per il quinquennio 2021-2026. Il primo cittadino, oltre a tutti i cittadini per il loro sostegno elettorale, ringrazia tutti i suoi compagni di squadra. Le deleghe verranno presto assegnate. Il Consiglio comunale di insediamento avverrà sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16.30, presso la sede della biblioteca comunale, dove avrà luogo un brindisi di ringraziamento con la cittadinanza tutta. Il sindaco ringrazia inoltre pubblicamente l’assessore uscente Domenico Scarmozzino per il lavoro svolto nel precedente mandato.