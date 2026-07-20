Dasà, Asd Nuova A.D.A. e Surace si separano

L’Asd Nuova A.D.A. comunica che, in data odierna, la società e il tecnico Diego Surace, al termine di un confronto sereno e costruttivo, hanno deciso di comune accordo di interrompere consensualmente il rapporto tecnico-sportivo. Mister Surace aveva assunto la guida della squadra nel dicembre 2025, accompagnando la Nuova A.D.A. durante la seconda parte della stagione e contribuendo, con professionalità e dedizione, al percorso della formazione rossoblù.

Nel mese di maggio era stata annunciata la prosecuzione del rapporto anche per la stagione sportiva 2026/2027. Successivamente, alla luce di nuove valutazioni condivise, le parti hanno ritenuto opportuno intraprendere strade differenti.

La società ha ringraziato Surace “per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano e per la correttezza dimostrata durante la sua permanenza alla guida della squadra”. “A mister Surace – ha affermato la società – vanno i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera, con l’auspicio che possa conseguire nuove soddisfazioni personali e professionali”.