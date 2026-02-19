Danyel Giovanni Paolo Zaffino, talento e passione ai Campionati Italiani di Cucina 2026

Grande orgoglio per Danyel Giovanni Paolo Zaffino, giovane promessa dell’arte culinaria italiana, che ha partecipato ai Campionati Italiani di Cucina 2026, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi. Nella seconda giornata di gare, Danyel si è confrontato con colleghi provenienti da tutta Italia nella categoria K1 Junior, distinguendosi per tecnica, creatività e determinazione. Grazie al suo impegno e alla sua straordinaria sensibilità culinaria, ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento, risultato che premia sacrifici, studio e dedizione.

Il piatto presentato, “Rombo ai profumi segreti del bosco”, ha raccontato la sua identità e il suo legame con il territorio di provenienza. Attraverso un’attenta ricerca degli equilibri e una cura meticolosa dei dettagli, Danyel ha saputo esaltare aromi, consistenze e armonie di gusto, dando vita a una creazione capace di unire eleganza, tecnica e memoria, trasformando materie prime semplici in un’esperienza sensoriale raffinata.

Fondamentali sono stati anche gli allenamenti intensi svolti nei giorni precedenti alla competizione: prove, perfezionamenti, studio dei dettagli e cura dell’impiattamento hanno contribuito in modo decisivo al successo ottenuto. Nulla è stato lasciato al caso.

Il 21enne serrese desidera inoltre ringraziare l’APCCZ e tutti coloro che lo hanno sostenuto, garantendogli prodotti freschi, di altissima qualità e a km 0, elementi essenziali per esprimere al meglio la propria visione culinaria in un contesto così prestigioso.

Per Danyel, che ha conseguito due anni addietro il diploma presso l’Istituto Alberghiero di Serra San Bruno, è stata “un’esperienza indimenticabile e bellissima, un momento di crescita personale e professionale” che porterà sempre con sé. Il talento naturale, unito alla passione che mette in ogni piatto preparato, rappresenta la sua firma distintiva e la promessa di un futuro ricco di soddisfazioni nel mondo della cucina.