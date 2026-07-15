Daniele Romeo propone l’istituzione del Museo della Rivolta di Reggio

Il consigliere comunale di Reggio Futura, Daniele Romeo, ha presentato un Ordine del Giorno con cui il Consiglio comunale di Reggio Calabria sarà chiamato a esprimersi sull’istituzione del Museo della Rivolta di Reggio.



“È una proposta – commenta soddisfatto lo stesso rappresentante della maggioranza – alla quale tengo profondamente perché credo che la Rivolta del 1970 rappresenti una pagina fondamentale della storia della nostra città. Un museo non deve essere un luogo di divisione, ma uno spazio di memoria, studio e approfondimento, capace di custodire documenti, fotografie, testimonianze e reperti, affinché le nuove generazioni possano conoscere una vicenda che ha segnato l’identità di Reggio e dei reggini.

Conoscere la propria storia significa rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. Per questo il Museo della Rivolta potrà diventare un punto di riferimento culturale e civico, aperto a tutti, nel rispetto della verità storica e della memoria di quanti vissero quei giorni.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Francesco Cannizzaro per aver accolto con convinzione questa proposta e per averne annunciato pubblicamente la volontà di realizzarla”.

Sono certo che, grazie al Sindaco Francesco Cannizzaro e al sostegno dei colleghi consiglieri comunali, Reggio avrà presto un luogo permanente dedicato alla sua storia, alla sua identità e alla memoria della Rivolta: uno spazio – termina Daniele Romeo – che custodirà il passato della nostra comunità e lo consegnerà alle future generazioni”.