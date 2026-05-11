Daniela Rabia sbarca al Salone Internazionale del Libro di Torino

Daniela Rabia sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 il 15 maggio alle ore 15 allo Stand della Regione Calabria Pad Oval Spazio Calabria U138-V137. L’autrice catanzarese presenterà il suo ultimo romanzo “Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente”, Pellegrini editore. Dialogherà con Filippo Mancuso, vicepresidente della Giunta della Regione Calabria e Giusy Pino, avvocato e presidente dell’associazione “Moica”.

Il testo pone al centro della narrazione la disabilità fisica con le conseguenze psicologiche che comporta e la lotta al pregiudizio. Ambientato in Calabria, offre ai lettori un messaggio di superamento degli ostacoli attraverso nuovi punti di vista e la tenacia che accompagna il cammino del protagonista. Al centro il viaggio in treno che sposta l’angolo di visuale dagli scompartimenti e da uno spaccato di mondo in cammino sulle rotaie alla natura che si frantuma sui finestrini. Daniela Rabia si conferma con quest’opera vincitrice di diversi premi locali e nazionali autrice al centro del dibattito letterario contemporaneo in Calabria.