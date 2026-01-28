Damiani: “Trasparenza sul dissesto, una richiesta di chiarezza per Serra San Bruno”

“In qualità di semplice cittadino di Serra San Bruno, ho inviato una richiesta formale di accesso agli atti per conoscere lo stato dell’attività dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), incaricato della gestione del dissesto finanziario del nostro Comune”.

Il candidato a sindaco Vincenzo Damiani vuole chiarezza e comunica ai cittadini le azioni intraprese.

“L’OSL – sostiene – è in carica da circa cinque anni. La legge non fissa un termine rigido per la durata di questa gestione straordinaria, ma un periodo così lungo rende doveroso e necessario fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali:

– a che punto è la liquidazione dei debiti;

– quali risultati sono stati raggiunti;

– quali risorse sono state recuperate;

– quali sono i tempi realistici per la chiusura del dissesto”.

Secondo quanto spiega Damiani, questa iniziativa non è un attacco politico e non è rivolta contro nessuno. È una richiesta di trasparenza, un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni, soprattutto quando si parla di una condizione – il dissesto – che incide direttamente su tasse, servizi e futuro del nostro Comune”.

Damiani ribadisce di “credere fermamente che la fiducia si costruisca con la chiarezza, non con il silenzio”.

Per questo motivo, una volta ottenuti gli atti richiesti, condividerà “con i cittadini le informazioni essenziali, in modo comprensibile e corretto”.

“Serra San Bruno – conclude – ha bisogno di uscire da una fase straordinaria che dura da troppo tempo e di tornare a una gestione pienamente ordinaria, programmabile e trasparente. Questo percorso inizia dalla conoscenza dei dati e dalla verità amministrativa”.