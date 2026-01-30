Damiani lancia “Rinascita Comune”: “Faremo recuperare a Serra San Bruno la centralità perduta”

“Quel germoglio verde è la nostra identità, incarna la volontà di rinascere partendo dalle persone e dall’ambiente”. In sintesi è questa l’essenza, l’idea di fondo, il cuore pulsante di “Rinascita Comune”, l’aggregazione politica che propone Vincenzo Damiani come candidato a sindaco.

A introdurre le linee guida del gruppo è stato l’ex sindaco Luigi Tassone che ha subito precisato che “il simbolo non nasce in una stanza chiusa, ma nelle piazze, tra la gente”. L’obiettivo è “costruire un’alternativa vera per la città” che prende origine da chi si sente “classe dirigente di questa comunità”. “Noi – ha affermato al riguardo Tassone – non siamo avventurieri o gente inventata, per amministrare servono idee chiare e noi ce le abbiamo. A Serra oggi manca una guida forte, autorevole, lungimirante. Si vive alla giornata, manca una visione. Forse – ha insistito – c’è stato un cambiamento negli slogan, non nei contenuti”. L’affondo nei confronti dell’attuale maggioranza prende le mosse da un assunto: “quando erano opposizione, con una telefonata dicevano di aprire l’Inps o di staccarsi da Sorical: tante promesse, zero fatti. E pensare che si sono trovati nella stagione del Pnnr, ma ha raccolto solo le briciole”. Altri elementi di criticità rilevati sono stati “il disordine amministrativo”, “la regressione”, “l’arroganza”, “la mancanza di centralità”, “i concorsi per la Polizia municipale bloccati”.

Antonio Procopio ha puntato sull’elemento della compattezza: “qui nessuno vuole primeggiare, tutti lavoriamo per il territorio. Un Comune come Serra si gestisce con il dialogo”. Poi una stoccata da interpretare: “l’Amministrazione comunale sarà ricordata solo per l’aumento delle indennità durante il dissesto, noi proponiamo di rinunciare ad una parte di quell’indennità per destinarla ad un apposito capitolo di bilancio”. Raffaele Lo Iacono ha invece visto una breccia in questo “momento di vuoto politico” sostenendo che “bisogna superare l’immobilismo di chi sta amministrando” anche con dei “tavoli di programmazione” concernenti i diversi settori. Ad ogni modo, “non vogliamo fare guerre, ma lanciare un messaggio. Vogliamo aprirci”. Tema fondamentale per Vincenzo Damiani è stato il “recupero di centralità” di una Serra che adesso “è privata di servizi essenziali, indebolita nella sua identità, abbandonata, isolata e impercorribile per una viabilità indegna, che deve ancora fare i conti con l’acqua putrida o assente mentre qualcuno ha avuto un incarico in Arrical”. Dopo i ringraziamenti per le azioni adottate ai comitati “San Bruno” e “Trasversale delle Serre”, Damiani ha approfondito la necessità di “ripristinare il diritto alla salute ed allo studio” specificando di volersi candidare per “rompere questo schema, dare competenza, servire la comunità, intervenire dove il disagio è più forte”. Toccati anche gli argomenti relativi “all’Ufficio di Piano (Assemblea dei sindaci, ndr), che deve essere un luogo di programmazione”, alla piscina comunale, “all’esenzione temporanea Imu per chi decide di ristrutturare in centro storico”, “alla legalità, al rigore morale e alla trasparenza”. La priorità è chiara: “Serra dovrà essere il paese di traino” anche perché “ha la responsabilità della sopravvivenza del circondario”. Infine l’invito a votare “No” al referendum sulla giustizia.