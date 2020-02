Dall’olio sui fornelli scoppia incendio in un appartamento: famiglie nel panico

Alle 13.25 di oggi, venerdì, una chiamata giunta alla sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha segnalato del fumo che fuoriusciva da un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Largo Umberto I, Crotone.



Giunti sul posto con 4 automezzi, autopompa serbatoio, autoscala, auto campagnola e auto con funzionario, vi erano delle famiglie in preda al panico per l’eccessivo fumo che aveva invaso il vano scala del palazzo. I Vigili del Fuoco, immediatamente messe in sicurezza le persone, si sono recati verso l’appartamento interessato, dove hanno constatato che le fiamme fuoriuscivano dalla cucina e si erano propagate ai mobili adiacenti. L’eccessivo calore dovuto all’incendio aveva già causato il distacco delle piastrelle del muro.

La causa dell’incendio è da attribuire alla fuoriuscita di olio in ebollizione posto su i fornelli con fiamma accesa.