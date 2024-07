“Dalle navi dei veleni all’amianto”: se ne è discusso in un interessante convegno promosso da Ambiente Mare Italia e Orsa

Presso l’Auditorium Don Orione di Sant’Antonio in Reggio Calabria si è tenuto l’incontro sul tema “Ambiente: tutela e salvaguardia per la nostra salute (Dalle Navi di Veleni all’Amianto)”.



Dopo i saluti istituzionali portati dal presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra, si sono cimentati, con relazioni e testimonianze di valore, Ornella Celestina Fazia, Nicolò Moschitta e Antonino Pulitanò.

Voluto e promosso dall’associazione Ambiente Mare Italia delegazione di Reggio Calabria e dal sindacato Orsa Ferrovie Calabria, dinanzi a una platea attenta, qualificata e interessata, (tra gli altri la presenza del senatore Renato Meduri) la professoressa Fazia, Ricercatore di Urbanistica presso l’Università Mediterranea di RC, ha magistralmente esposto e trattato la questione ambientalista dal punto di vista giuridico e amministrativo.

Interessanti gli spunti giuridici trattati che riconducono a inoppugnabili e necessari interventi da parte delle istituzioni locali e nazionali.

Forte e determinata è stata la testimonianza di Antonino Pulitanò, Quadro Apicale in pensione e RLS del Gruppo FS.

In particolare, Pulitanò ha testimoniato il disagio patito per aver denunciato una vera discarica di amianto presso gli ambienti ferroviari di Reggio Calabria. Tali denunce hanno determinato forti ritorsioni nei suoi confronti, tant’è che è stato licenziato dalla società Trenitalia ed è tutt’oggi in attesa di essere risarcito.

La platea si è poi particolarmente commossa nell’apprendere, inoltre, che Pulitanò ha perso il fratello e che oggi anche la sorella soffre della stessa malattia a causa della contaminazione dovuta al lavaggio degli indumenti del fratello deceduto.

Infine, importante è stato l’intervento del Maresciallo Maggiore del Carabinieri in quiescenza Cavalier Nicolò Moschitta che, con grande dovizia di particolari, ha raccontato il proprio impegno nelle indagini sulle navi dei veleni, sulla morte del Capitano De Grazia e sull’assassinio di Ilaria Alpi.

Tutti eventi drammatici riconducibili ad un unico denominatore: il traffico dei rifiuti tossici.

A conclusione il moderatore Tonino Massara, raccogliendo la proposta di Orsa Confederale, ha proposto a Francesca Rogolino, per Ambiente Mare Italia, e a Francesco Maiurana, per il Sindacato Orsa, un ulteriore approfondimento su tali temi, sui quali ancora rimane molto da scrivere e dibattere.

Non resta quindi che attendere la data del prossimo incontro.