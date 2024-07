Ambiente Mare Italia Reggio Calabria e Orsa Ferrovie Calabria, alle 18 del 22 luglio, presso l’Auditorium Don Orione di Reggio Calabria, organizzano un incontro sul tema ambientale.

Grazie a illustri relatori, saranno toccate tematiche importanti, dalle navi dei veleni e il caso De Grazia, alle morti per amianto.

Informare e sensibilizzare, come sottolineato da Ambiente Mare Italia, non è mai abbastanza.