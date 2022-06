Dalle console alle app: la nuova era dei videogame

Il settore del gaming, rispetto alle sue origini, è radicalmente cambiato ed è stato caratterizzato da un processo evolutivo non indifferente. I videogiochi sono cambiati tantissimo, se pensiamo a com’erano diversi decenni fa capiamo che, sotto questo punto di vista, sono stati fatti dei passi in avanti incredibili. A tal proposito, ci sono due date che segnano in particolar modo la storia dei videogames e che tracciano una linea di confine tra ciò che erano e ciò che sono. La prima di queste due date risale al 1947, non appena due anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. In quell’anno nasce ufficialmente Cathode-ray tube: amusement device, ovvero il primissimo gioco in grado di simulare su uno schermo il lancio di un missile verso un determinato bersaglio. Seppur l’era dei videogiochi sia nata effettivamente prima degli anni ’50, per vedere un coinvolgimento di una certa importanza occorre attendere il 1971, l’anno della pubblicazione di Computer space, il primo videogioco arcade disponibile sul mercato.

Il vero e proprio punto di svolta, tuttavia, arriva l’anno successivo con Odissey, la prima console in commercio con sei schede e dodici titoli. Da quel momento in poi si è scritta la storia, tanto che sono cominciati ad apparire colossi quali Nintendo, Sega, Capcom, Playstation, Xbox e le varie applicazioni per gli smartphone. I giochi in versione mobile, al contrario di quello che si pensava fino a pochi anni fa, hanno attirato l’attenzione di un immenso numero di persone. Non a caso, si tratta dei dispositivi più utilizzati in questo senso. Questo discorso ha a che fare anche con la dimensione del gambling. Un esempio pratico sono i giochi di carte, che fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di poter vedere in versione digitale. Con l’avvento dell’online, però, gli amanti dei giochi di carte possono giocare anche sul web. Inoltre, il regolamento della scopa online, ad esempio, non sarà differente da quello che viene adottato per la versione fisica. Lo stesso vale per scopone, 7 e mezzo, tressette o altri giochi.

Tornando ai videogiochi in versione mobile, è impossibile non menzionare ad oggi due colossi come Google Play ed Apple Store, ossia i due provider commerciali principali dove poter scaricare i giochi validi per gli smartphone. Ad aprire in grande stile l’era dei videogames, tuttavia, è stato Space Invaders nel 1977, un titolo dal successo pazzesco che ha portato diverse aziende ad interessarsi al settore del gaming. Tre anni più tardi, nel 1980, è stato il turno di Pac Man, mentre due anni ancora più tardi ha fatto il suo esordio Commodore 64. Nel 1987 sono entrate in scena Nintendo e Sega, due aziende giapponesi che si sono date del filo da torcere a vicenda per anni ed anni. Tuttavia, l’ago della bilancia è sempre andato a pendere dalla parte della prima, che ha avuto anche il merito di lanciare sul mercato l’indimenticabile Gameboy. Nel 1995 la Playstation ha dato il via alla quinta generazione di videogiochi. In questo senso, le date da ricordare assolutamente sono quattro: il 2000 con The Sims, il 2001 con l’avvento dell’Xbox, il 2004 con il Nintendo DS e il 2006 con la nascita della Wii.