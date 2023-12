Dalla Regione oltre un milione di euro “per ridurre il rischio di povertà ed esclusione delle famiglie”

“La famiglia – ha dichiarato l’assessore Emma Staine – resta al centro delle politiche sociali, programmando risorse che promuovano il benessere, il sostegno e l’accompagnamento dei nuclei familiari nell’ottica migliorarne la qualità della vita sotto tutti i profili. Ritengo sia necessario prestare molta attenzione laddove vi sono minori, perché un accompagnamento ed una presa in carico dell’intero nucleo familiare consente di superare le difficoltà, contribuendo a ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale”.

È quanto afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine nel merito della delibera, approvata oggi dalla Giunta su sua indicazione, riguardante i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia anno 2023 e la relativa adozione del piano operativo regionale.

Riorganizzazione dei consultori familiari, potenziamento delle iniziative sociali a favore delle famiglie e azioni volte a valorizzare i Centri per la famiglia. Sono questi gli interventi che saranno finanziati con le risorse nazionali che per la Calabria ammontano a un 1 e 233 mila euro, subordinando l’erogazione del Fondo all’esito positivo circa la verifica da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia sulla coerenza delle azioni programmate.