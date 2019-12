Dalla Regione contributi economici per la lotta ad usura ed estorsione

Con Decreto del Dirigente Generale n. 15083 del 9 dicembre 2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per la “Concessione di contributi regionali finalizzati al contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 del 26 aprile 2018”.



Con questo avviso si implementano ulteriormente gli interventi relativi alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta, di promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza e si offre pieno sostegno alle associazioni economiche sociali, alle fondazioni antiusura e antiracket impegnate e presenti nel territorio regionale nelle azioni di tipo educativo e informativo per favorire le azioni di denuncia, nonché a dare sostegno alle vittime di usura e di estorsione.

Rese disponibili tutte le risorse preventivate in fase di istituzione della Legge regionale 9/2018 – ovvero 225.000 euro – nella convinzione che la lotta alla criminalità non è un costo, ma una necessità nell’ottica di sviluppo integrato del territorio.

Sarà compito dei beneficiari sottoporre all’attenzione degli uffici amministrativi della Regione Calabria le proposte dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione per favorire l’emersione e il contrasto dei fenomeni di estorsione e di usura, le iniziative educative e di sostegno alle vittime e potenziali vittime dei predetti reati sin dalla fase della denuncia per proseguire nel percorso dell’iter processuale, fino all’eventuale sostegno psicologico al fine di evitarne l’isolamento e l’emarginazione sociale.

Si potranno, infatti, sostenere le azioni di istituzione di sportelli/centri informativi-operativi per l’erogazione di servizi di orientamento e di accoglienza, di supporto professionale e di assistenza legale, amministrativa, commerciale, bancaria e d’impresa, psicologica.

In particolare tra gli interventi di assistenza legale rientrano la consulenza per la redazione di atti di denuncia e/o di difesa, per procedure esecutive per il recupero del credito contro il soggetto vittima, per interventi presso CCIAA, CRIF o CAI per cancellazione protesti/segnalazione e/o richiesta di riabilitazione.

Con tale avviso è prevista anche la possibilità di accedere alle agevolazioni per la costituzione di parte civile dei beneficiari nei procedimenti penali per i reati di usura e di estorsione.