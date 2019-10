Dalla “Festa di San Bruno” all’immissione dell’acqua delle sorgive nelle rete idrica: sabato lo speciale di “On the news”

Il ricco programma delle festa di San Bruno, le curiosità e gli aneddoti sulle tradizioni a essa collegate (a partire dal tipico lancio dei confetti, passando per i cambiamenti subiti dalla processione nel corso degli anni e arrivando alle modalità di svolgimento dell’ufficio serale cantato dalle Confraternite) saranno del centro della prima ora della puntata di “On the news” che andrà in onda sabato alle 10 sulle frequenze di Radio Serra.



L’esperto Marco Primerano risponderà alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza analizzando le particolarità dei riti e della spiritualità certosina.

La seconda parte del programma vedrà, invece, come ospite il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, che opererà un resoconto sui risultati ottenuti dall’Amministrazione comunale soffermandosi sul nuovo progetto relativo alla raccolta differenziata e sul completamento dei lavori sul serbatoio “Castagnari” e su quelli eseguiti per la nuova immissione nella rete idrica dell’acqua proveniente dal serbatoio di località “Scorciatina”. Il primo cittadino parlerà inoltre della promozione di eventi culturali e della valorizzazione delle attrattive turistiche.