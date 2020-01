Dalila Nesci sfida il M5S: “Non ho paura dei probiviri”

“Combatto ogni giorno le mafie, figuriamoci se ho paura dei probiviri”. Dalila Nesci, severamente critica nei confronti del gruppo di appartenenza (o meglio, di provenienza) sfida il Movimento 5 Stelle e lancia un nuovo atto d’accusa.



“Dovevamo operare una rivoluzione culturale – sostiene l’esponente tropeana – ma le maggiori energie e risorse sono invece state utilizzate in questi anni per abbassare la qualità del discorso politico, tanto è vero che ci troviamo ciclicamente a parlare dì rendicontazioni per denigrare qualche parlamentare oppure per distogliere l’attenzione dalle questioni politiche che, invece, dovrebbero essere argomentate”.