Dal vecchio Kursaal al futuro: nasce a Serra San Bruno il Museo immersivo della biodiversità calabrese

È stato formalmente sottoscritto tra la Regione Calabria e l’Ente Parco naturale regionale delle Serre il contratto di concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile denominato “Kursaal”, situato nel cuore di Serra San Bruno.

La struttura, per lungo tempo abbandonata, sarà completamente rigenerata per ospitare un progetto di respiro regionale e nazionale: la nascita del Museo della Biodiversità, un polo immersivo interamente dedicato alla valorizzazione dell’ecosistema calabrese.

Il Kursaal diventerà un centro multifunzionale in cui intelligenza artificiale, didattica accessibile e contenuti scientifici si intrecciano per offrire esperienze educative e sensoriali a cittadini, studenti, turisti e ricercatori. Oltre al museo, prenderanno forma un centro convegni e uno spazio laboratoriale per attività con le scuole, le università e le comunità locali.

Non si tratta di un’ipotesi futura: i fondi, per 1.592.000 euro sono già interamente disponibili e l’intervento sarà completato entro il 2027. Un fatto concreto che segna il superamento della fase progettuale e l’avvio della rigenerazione operativa.

Il nuovo museo si inserirà in una rete di realtà italiane di eccellenza – come il BioMa di Trieste, il Museo della Biodiversità di Monticiano o il MuMAB di Salsomaggiore – ma porterà con sé un elemento distintivo: la centralità della biodiversità calabrese, con la sua ricchezza endemica, i suoi ambienti forestali unici e la sua interazione millenaria con la presenza umana. Sarà dunque il primo museo immersivo in Italia dedicato esclusivamente alla biodiversità della Calabria, nel contesto naturale di un Parco regionale.

Il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo ringrazia il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’intero Governo regionale, oltre che i Dipartimenti Ambiente ed Economia e Finanze per la fiducia riposta nell’Ente Parco, che non intende limitarsi alla tutela passiva, ma propone “una visione generativa e innovativa del proprio ruolo”.

Il Kursaal, da emblema di degrado a simbolo rinato del nuovo corso delle Serre, rappresenterà un volano per lo sviluppo culturale, ambientale e turistico del territorio. Un passo concreto nella costruzione di una Calabria consapevole, competitiva e orientata all’avvenire.