Dal primo test match tante risposte positive per la Domotek Volley

Un test match, tante risposte positive. La Domotek Volley Reggio Calabria ha inaugurato la sua stagione 2025/2026 con bella prova contro la Pallavolo Crotone, squadra di Serie B regionale, in un Palasport già caldo nonostante si trattasse di un semplice allenamento congiunto. Questi i parziali: 25-14, 25-19, 25-12, 25-19.

L’incontro è servito al coach Antonio Polimeni per mettere subito alla prova il nutrito roster a sua disposizione. La filosofia è stata chiara sin dal primo fischio: sperimentare e fare gruppo.

Affiancato da Sergio Vandir Dal Pozzo e Francesco Giglio, ha voluto visionare tutte le opzioni, mixando i sestetti in campo e concedendo minuti a ogni giocatore a disposizione.

Una rotazione che ha riguardato anche il ruolo di libero, con Saverio De Santis e Massimiliano Lopetrone che si sono alternati in campo senza soluzione di continuità.

Sul parquet sono scesi tutti: dal capitano Laganà, punto di riferimento della squadra, ai fedelissimi Zappoli e Lazzaretto, passando per il nuovo regista Davide Saitta, chiamato a impostare il gioco. Grande attesa anche per le new entry, che hanno avuto modo di esordire davanti al pubblico amaranto: Stabrawa, Parrini, Mancinelli, Presta, Innocenzi, Ciaramita, Rigirozzo e Spinello.

Dal punto di vista tattico, la partita è stata un “allenamento rinforzato”, come da copione. I pitagorici, pur lottando onorevolmente, hanno fatto da spalla ideale per una squadra di livello superiore, permettendo alla Domotek di testare schemi e affiatamento in condizioni di gara reali.

A completare il quadro positivo, la risposta del pubblico. La “chiamata alle armi” per il primo impegno “estivo” ha funzionato. Gli spalti, sebbene non gremiti come nei match clou della scorsa stagione, hanno visto una presenza significativa e calorosa. Un segnale importante per tutto il “network amaranto”, che ha così potuto fare per la prima volta i tifo per i nuovi volti della squadra.

La nuova Domotek si è mostrata in costruzione, con un roster profondo e tante qualità da mettere a frutto. Ora si torna in palestra, con le idee più chiare in vista dei prossimi test e dell’avvio ufficiale della stagione.