Dal Comune di Reggio Calabria un assegno di servizio trasporto disabili per i collegamenti con scuole e centri socio-educativi

Con Determinazione Dirigenziale n° 5509 del 17 novembre il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria intende concedere ai disabili residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti, l’erogazione di un assegno di servizio trasporto disabili per i collegamenti con le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado ricadenti nel territorio comunale o Centri Socio- Educativi/ Riabilitativi per il 2023.

Per la determinazione dell’Assegno da concedere ai disabili frequentanti i Centri Socio- Educativi/Riabilitativi si terrà conto del Modello ISEE Familiare Ordinario del nucleo familiare convivente con il minore disabile o Socio-Sanitario per i disabili maggiorenni in corso di validità secondo le fasce di reddito stabilite con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 212 del 7 dicembre 2016.

Le istanze devono essere compilate esclusivamente secondo il format previsto dall’avviso per una delle seguenti destinazioni: Scuole Primarie e Secondarie di primo grado o Centri Socio Educativi/Riabilitativi attraverso la piattaforma telematica che sarà raggiungibile all’indirizzo: https://servizisociali.reggiocal.it/home a partire dalle 8 del 21 novembre e fino alle 12 dell’11 dicembre.

Le domande inviate al di fuori dei termini previsti e con modalità diverse da quelle previste dall’avviso sono considerate irricevibili.

L’accesso alla procedura di inserimento online per la richiesta al contributo è consentita esclusivamente tramite SPID. Non è possibile effettuare tale procedura attraverso l’utilizzo dello smartphone.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Elisabetta Foti, n° tel. 0965/3622146 – 0965/3622119 email: foti.e@comune.reggio-calabria.it