“Dal 9 giugno non ci sarà riduzione dei treni, la questione è tecnica”

“Alla strumentalizzazione delle condizioni della Calabria – riferisce la senatrice del Movimento 5 Stelle Margherita Abate, commentando l’allarme lanciato dal consigliere regionale Gianluca Gallo – non c’è mai fine.

Dal 9 giugno non ci sarà nessuna riduzione dei treni sulla tratta jonica calabrese. La questione è tecnica. Sentiti gli uffici competenti ho saputo che RFI necessita di altri quindici giorni per completare i lavori che sono già in corso sulla tratta e quindi ha prolungato fino al 24 giugno la chiusura della linea”. “È questo il motivo, confermato, ripeto, dagli uffici preposti, per il quale alcuni treni che garantivano i collegamenti dalla Calabria al resto del Paese non compaiono nell’elenco, ma riprenderanno – è l’assicurazione fornita dalla parlamentare M5S – dopo la fine della proroga dei lavori”.