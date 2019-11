Dal 6 novembre anche a Tropea sarà possibile effettuare la mammografia per la prevenzione dei tumori al seno

Quello del seno è il primo tipo di tumore per diffusione e mortalità nella popolazione femminile.

Allo stesso tempo, grazie alle maggiori conoscenze delle caratteristiche di questo tumore e ai progressi nella diagnosi precoce, le sue probabilità di cura oggi sono notevolmente aumentate.

Una diagnosi precoce è oggi sempre più frequente grazie ai programmi di screening effettuati con la mammografia nelle fasce di età raccomandate.

La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di piccolo dimensioni, non ancora percepibili al tatto.

Ecco perché diventa fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della prevenzione.

In questa ottica il direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia Elisabetta Tripodi ha disposto il potenziamento degli esami mammografici.

Dal 6 novembre 2019 infatti, il Centro Unico di Riferimento Aziendale Screening Oncologici, diretto dalla dottoressa Teresa Landro, ha previsto la possibilità di eseguire la mammografia, previa prenotazione personalizzata, anche presso l’ospedale di Tropea.

È possibile a tale scopo contattare la segreteria del Centro Unico per fissare un appuntamento telefonando ai numeri 0963 962660 – 962655.

e-mail: screeningoncologicovv@aspvv.it

Può essere utile ricordare che lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni.