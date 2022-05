Dal 6 giugno a Reggio Calabria nuovi calendari di raccolta differenziata dei rifiuti

TeknoService, in accordo con l’Amministrazione Comunale, comunica che, a partire da lunedì 6 giugno, entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta differenziata dei rifiuti. Tali calendari, rivolti alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nel territorio comunale, verranno pubblicati sulla pagina Facebook di TeknoServiceItalia, sul sito www.teknoserviceitalia.com (sezione Reggio Calabria) e sul sito della Città di Reggio Calabria www.comune.reggio-calabria.it. Saranno inoltre disponibili in forma cartacea e messi a disposizione dell’utenza nei vari uffici decentrati dell’Amministrazione sul territorio comunale (ex Circoscrizioni, Cedir – Settore Ambiente, etc). Per conoscere l’ubicazione dei punti di ritiro sul territorio e per chiedere delucidazioni sui calendari stessi si potrà contattare il numero verde 800.759.650.



In aggiunta, quegli utenti con particolari esigenze e necessità/difficoltà, tali per cui non possono recarsi in presenza per il ritiro e non riescono a reperire una copia elettronica dei calendari, potranno richiederli al numero verde 800.759.650.

I conferimenti dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto dell’ordinanza sindacale 80 del 11/12/2021:

• È severamente vietato l’utilizzo di sacchi neri.

• È severamente vietato esporre rifiuti al di fuori degli appositi mastelli/attrezzature dati in comodato e in giornate diverse da quelle calendarizzate. Esclusivamente nei casi in cui il mastello/attrezzatura risultino insufficienti rispetto alla produzione settimanale è possibile abbinare al mastello/attrezzatura l’utilizzo di sacchi trasparenti (che consentano l’ispezione visiva del rifiuto) e, per quest’ultimi, vigono le regole proprie di gestione delle attrezzature date in comodato (differenziazione per frazione merceologica, esposizione, ritiro etc.).

• È severamente vietata l’esposizione del rifiuto, secondo le regole di cui al punto precedente, al di fuori (prima o dopo) degli orari di esposizione riportati nei calendari, questo anche al fine di ingenerare disguidi/rallentamenti nei giri di raccolta.

• È severamente vietata la combustione dei rifiuti in quanto è reato e tale pratica va contro l’intendimento dell’Amministrazione di intraprendere un percorso virtuoso legato al ciclo integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti!

• È severamente vietato consegnare i propri rifiuti a soggetti non autorizzati in quanto è reato e tale pratica va contro l’intendimento dell’Amministrazione di intraprendere un percorso virtuoso legato al ciclo integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti!

• È severamente vietato abbandonare i rifiuti per strada o nell’ambiente è un reato ed è sanzionabile secondo gli artt. 255 e 256 del Testo Unico Ambientale. Per i soggetti privati l’ammenda ha un valore compreso tra i 300 e 3.000 euro; per i soggetti giuridici (impresa/ente) la sanzione è anche penale con reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Le utenze “piccole produttrici” come gli uffici e/o liberi professionisti, dato il presunto carico limitato di rifiuti, rientrano, operativamente, nelle utenze domestiche, per cui sono tenute a seguire il calendario a queste ultime associato. Qualora, però, per particolari esigenze avessero la necessità di essere servite diversamente rispetto al calendario della raccolta delle utenze domestiche potranno richiedere, al numero verde 800.759.650, di essere inseriti in lista dedicata. Le cosiddette “utenze covid” sono tenute ad effettuare la raccolta differenziata seguendo le linee guida riportate nella Nota Tecnica ad Interim “Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2 emanata dall’Istituto Superiore di Sanità nel marzo del 2022 e reperibile sul sito www.teknoserviceitalia.com (sezione Reggio Calabria) nella pagina dedicata.