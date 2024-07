Dal 28 luglio al 3 agosto “Catona… sport in festa”

L’ASD Sacri Cuori Catona, in collaborazione con la Parrocchia San Dionigi e diverse associazioni sportive e non, ha organizzato, una vera e propria festa dello sport, “Catona… sport in festa” dal 28 luglio al 3 agosto, sul lungomare del quartiere a nord di Reggio.

È “un’occasione per fare sport ma anche per sperimentare nuove discipline, comunque, presenti sul territorio, sempre nello spirito e con i valori che lo sport trasmette. L’organizzazione sinergica tra più associazioni testimonia la valenza dello sport come strumento di rete, coinvolgimento, inclusione di cui tutte le comunità hanno bisogno”, sottolineano i promotori.

La manifestazione è patrocinata da CONI, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria. “Facendo squadra con le istituzioni e le realtà presenti sul territorio vogliamo insieme lanciare un segnale, ma anche un impegno a vivere e animare il nostro territorio”, aggiungono gli organizzatori.

La settimana del “Catona… Sport in festa” sarà aperta simbolicamente da una veleggiata di imbarcazioni di Vele latine, lunedì 29 alle 12, organizzata dalla “Antica Marineria Catonese” anche se i tornei e le esperienze iniziano già domenica 28. Durante la settimana sarà possibile partecipare a tornei e gare di Basket (in collaborazione con il Basket Pellaro), Beach volley (Centro Sportivo Italiano), Pesca (Lega Navale sez. Reggio Calabria sud e gruppo pesca Lega navale), Nuoto (SSD Esperienza nuoto – Centro sportivo Andrea Maria), Calcio a 5.

Così come sarà possibile fare delle esperienze di sport quali: Tiro con l’arco, Canoa (in collaborazione con il “Canoa Club Enotria”), Vela (Antica Marineria Catonese), Acquagym (SSD Esperienza nuoto – Centro sportivo Andrea Maria). Sul lungomare ci sarà anche un’esibizione di Karate a cura della “Asd Karate Catona”.

La settimana si concluderà come si è aperta, simbolicamente con la veleggiata giorno 3 agosto alle 12, ma terminerà in piazza Chiesa a Catona con un momento di festa, in cui sarà possibile mangiare un buon panino e/o degustare un buon gelato artigianale, ma soprattutto tutti gli sportivi partecipanti saranno premiati con una medaglia e le squadre/imbarcazioni che arriveranno prime nei tornei/gare riceveranno un trofeo.

Per informazioni e iscrizioni alle corse www.sandionigirc.it/catonasportinfesta