Dal 21 al 29 settembre, Settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche

In concomitanza con la Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, dal 21 al 29 settembre l’Associazione ADMO torna nelle principali piazze italiane con la campagna “Match It Now”, promossa da Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro IBMDR con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).



Nell’ambito delle iniziative regionali in programma:

Reggio Calabria, Piazza Duomo

Sabato 21 Settembre, dalle 16:00 alle 21:00

Evento promosso da ADMO CALABRIA, dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali, con la partecipazione di AIL Reggio Calabria VV – ADSPEM FIDAS, AVIS Comunale di Reggio Calabria e con la partecipazione del Responsabile della U.O.S.D Tipizzazione Tissutale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, unitamente al personale medico del CTMO del G.O.M. e dei referenti del registro regionale e del Centro Donatori IBMDR.

All’evento sarà inoltre presente un’autoemoteca AVIS e vi sarà la possibilità di iscriversi direttamente al Registro IBMDR.

Reggio Calabria, Lungomare Falcomatà

Domenica 29 Settembre, dalle 8:00 circa

Partecipazione all’8° edizione del FITWALKINGFORAIL – Passeggiata all’insegna dello sport e della solidarietà. Camminata non competitiva in favore della Ricerca e dell’assistenza, oltre la promozione e sensibilizzazione alla donazione di midollo, ai pazienti affetti da tumore del sangue e i loro familiari.

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria condivide l’iniziativa ricordando che quando si parla di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, la compatibilità è talmente rara da rendere essenziale il contributo di tutti i potenziali donatori.

Di seguito alcune informazioni utili su come diventare donatore.

Dai 18 ai 35 anni è possibile iscriversi al registro IBMDR:

• senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, presso il Centro Donatori di midollo del G.O.M. di Reggio Calabria – U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale – Presidio Riuniti, 1° piano;

• presso uno dei poli di reclutamento IBMDR (https://ibmdr.galliera.it/ibmdr/Rete/poli-di-reclutamento/calabria);

• sulle piattaforme IBMDR (Pre-iscrizione IBMDR) o ADMO (Iscriviti ad ADMO Nazionale e diventa Donatore di midollo osseo).

Contatti U.O.S.D. Tipizzazione Tissutale:

Segreteria: 0965 393205

Mail: laboratorio.hla@ospedalerc.it

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito https://www.gomrc.it/ e scarica l’App GOM RC.