Dal 18 maggio riaprono bar e ristoranti, Zaia: “È un’anticipazione dell’autonomia”

Dopo le dichiarazioni distensive del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e la bozza di sintesi trovata nell’incontro tra Stato e Regioni, arrivano importanti novità in tema di ritorno alla normalità.



Acquisiti i dati del monitoraggio, entro venerdì saranno infatti formulate le linee guida per ogni attività per permettere di riaprire in sicurezza. In tal modo, le Regioni potranno far riaprire dal 18 maggio commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri.

Il Governo conserverà la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

Commenti favorevoli dai presidenti delle regioni, con in testa Luca Zaia che parla di “una sorta di anticipazione dell’autonomia” e che considera “proficuo per i veneti l’esito dell’incontro”.