Dal 12 al 25 marzo chiuso l’Ufficio Postale di Stefanaconi

Poste Italiane comunica che dal 12 al 25 marzo l’Ufficio Postale di Stefanaconi resterà chiuso per consentire dei lavori sull’immobile.

Per i servizi finanziari e postali, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Sant’Onofrio in via Raffaele Teti, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle 12:35. L’Ufficio Postale di via Ferdinando Santa Caterina tornerà disponibile a partire da giovedì 26 marzo secondo i consueti orari.