Dai suicidi al semianalfebetismo: il corto circuito della scuola di oggi

*Del professor Saverio Fortunato (Rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia) – Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i suicidi si collocano al secondo posto tra le cause di morte nella fascia d’età 15-29 anni. Seconda causa di morte anche per i giovani italiani dai 15 ai 24 anni. Sui 4.000 suicidi l’anno registrati nel nostro paese, riferisce ISTAT, oltre il 5% è compiuto da ragazzi sotto i 24 anni.



Secondo il professor Stefano Vicari, primario di neuropsichiatria all’ospedale Bambino Gesù di Roma sono aumentati gli episodi di autolesionismo o di tentativi di suicidio tra bimbi ed adolescenti. Un fenomeno in crescita in quest’epoca di pandemia, di pari passo all’aumento dei ricoveri nel reparto di Neuropsichiatria. E afferma: “C’è un altra fetta nel mondo di giovani che si chiudono sempre di più dentro casa, dentro la stanza, che trascorrono ore ai videogiochi senza nessun interesse sociale. Che vivono l’inutilità della relazione e confinano sempre più questo mondo ai tablet o agli strumenti tecnologici. È lì che gli si rinforza il sintomo di una fobia sociale che spesso si accompagna a forme più o meno acute di depressione”.

A dicembre 2020 una tredicenne romana, a scuola, durante la lezione, ha chiesto alla professoressa di andare in bagno, quando è rientrata in classe si è sentita male e si è accasciata al suolo. Grazie all’intervento tempestivo di professori e sanitari è stata salvata con una lavanda gastrica, ma resta da capire il perché di quel gesto.

A giugno 2020 un ragazzo di 17 anni che era tornato a frequentare le lezioni online, era stato interrogato, aveva preso un brutto voto, che non ha razionalizzato, così, la notte del 19 maggio ha appeso una corda alla trave della sua cameretta e si è tolto la vita. Nel 2002 Francesco, uno studente del liceo Galilei di Legnano, quindicenne, dopo aver preso un’insufficienza nel compito di inglese, alle 11, durante l’intervallo, ha afferrato una sedia, l’ha accostata alla finestra e si è lanciato nel vuoto. E’ bastato un brutto voto per convincerlo che la sua vita non valesse nulla.

Dunque c’è un disagio e un malessere giovanile che anziché essere studiati e compresi son stati psichiatrizzati, con l’invenzione dei cosiddetti “disturbi dell’apprendimento”. Un concentrato di stigmatizzazioni, spacciate come diagnosi, inventate dal nulla psichiatrico.

A ciò si aggiunge il grado di abbandono e di corto circuito in cui vige oggi la scuola italiana, che ormai ha perso il senso. Nelle Elementari, eliminando il maestro unico, si è dato spazio alla fantasia: diversi insegnanti, ognuno col suo metodo e con diversi libri che cambiano di anno in anno anche senza un motivo necessario. Per il peso enorme che richiede il trasporto di quei numerosi e dispersivi libri, si causa pure la lordosi ai bimbi.

Alle Scuole Medie poi, giungono inevitabilmente con grosse lacune, che non saranno più colmate, a cominciare dall’uso della punteggiatura. Alle Superiori la grammatica si studia nel biennio, ma non nel triennio, però al quinto anno le prove invalsi la richiedono, per cui gli studenti la ricordano poco e male.

Aver abbandonato il tema in classe, favorendo l’articolo di giornale, ha causato che all’università non sanno più scrivere in italiano e non hanno idea di come svolgere una tesi di laurea. Aver abbandonato la pratica del riassunto, li ha portati a non avere alcun dono della sintesi. La memorizzazione poi, favorita al posto dell’esercizio del pensiero critico, li ha resi “pappagalli”, studiano tutto a memoria e lo ripetono. Nella didattica vige una confusione tra materie, divenute quasi tutte discipline “scientifiche”; persino fare il salto in lungo è diventato “scienza motoria”, ma scienza di che? Al Ricevimento i genitori devono parlare con gli insegnanti di tutte le materie, ma a che serve parlare con educazione fisica o musica o religione?

Ora a scuola si fanno solo progetti, ci sono progetti su tutto, ma in questo modo la formazione è frammentata e l’apprendimento approssimativo. Hanno introdotto l’educazione civica, 33 ore da suddividere in tutte la materie (anziché fare una cattedra e nominare un insegnante), ma a conti fatti, anche se ciò fa risparmiare uno stipendio, essendo insegnata per poche ore da ogni insegnante, è di tutti e di nessuno; per cui, così ridotta, a che serve?